كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقالة اليد اليمنى لزعيم كوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عضو في البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية استبدلت اليد اليمنى للزعيم كيم جونج أون، الذي قاد المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ويبدو أنه ألقى باللوم عليه في قمة فاشلة بين البلدين.

وتمت إقالة كيم يونج تشول كرئيس لإدارة الجبهة المتحدة، جهاز حزب العمال الكوري الشمالي الذي يشرف تقليديا على العلاقات مع كوريا الجنوبية وبشكل متزايد مع الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب.

Advertisements

ويبدو أنه تعرض "للرقابة" بعد فشل قمة ترامب-كيم الثانية في فبراير في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيف العقوبات التي ستحصل عليها بيونج يانج مقابل تفكيك برنامجها النووي، حسبما صرح لي هي هون، رئيس لجنة الاستخبارات البرلمانية، لوكالة رويترز.

ورفضت المخابرات الوطنية ووحدة التوحيد ، المسؤولة عن الشؤون مع الشمال ، التعليق.

وكان كيم يونج تشول، القائد العسكري المتشدد الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس اللجنة المركزية للحزب الحاكم، كبير المبعوثين النوويين لكيم جونج أون، ونظيره فى الخارجية الأمريكية مايك بومبيو.