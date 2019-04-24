كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يعلن إرسال جنود مسلحين إلى حدود الولايات المتحدة مع المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال جنود مسلحين إلى حدود بلاده مع المكسيك، بعد فتح جنود مكسيكيين النار باتجاه جنود الحرس الوطني الأمريكي.

كتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الأربعاء "مؤخرا، فتح جنود مكسيكيين النار على جنود حرسنا الوطني، غالبا كتكتيك لتضليل مهربي المخدرات عبر الحدود، من الأفضل أن لا يحدث هذا مجددا".

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وأضاف ترامب "نحن الآن نرسل جنودا مسلحين إلى الحدود. المكسيك لا تفعل ما يكفي".

هذا وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، عن التوقيع على إعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية للبلاد كخطوة في سبيل المضي بإنشاء جداً على الحدود مع المكسيك، وهو الأمر الذي يلقى معارضة داخل الكونغرس. ووصفت رئيسة مجلس النواب الأميركي إعلان الرئيس بأنه تعد على سلطات المجلس.

ووعد ترامب ببناء جدار حدودي مع المكسيك، خلال حملته الانتخابية، وخاض مواجهات ساخنة مع الديمقراطيين منذ توليه السلطة عام 2016، وتسبب هذا الأمر في إغلاق جزئي لتمويل الحكومة الأميركية استمر 35 يوما.