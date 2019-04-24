كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفيرة الأمريكية: جماعات أجنبية متورطة فى هجوم الكنائس بسريلانكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت سفيرة الولايات المتحدة يوم الأربعاء، إن حجم وتطور هجمات "عيد الفصح" يوم الأحد على الكنائس والفنادق في سريلانكا يشير إلى تورط جماعة خارجية مثل تنظيم داعش، حيث ارتفع عدد القتلى في التفجيرات إلى 359.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجمات المنسقة على ثلاث كنائس وأربعة فنادق، وبدأت التفاصيل في ظهور مجموعة من تسعة مفجرين انتحاريين متعلمين جيدًا، بمن فيهم امرأة ، من عائلات حسنة الحظ.

وألقى المسئولون السريلانكيون اللوم على مجموعتين إسلاميتين محليتين يشتبه في صلتهما بتنظيم الدولة الإسلامية.

ووفقاً لوكالة رويترز، قالت السفيرة الأمريكية لدى سريلانكا، ألينا تيبليتز، للصحفيين في كولومبو: "إذا نظرت إلى حجم الهجمات، ومستوى التنسيق، وتطورها، فليس من المعقول الاعتقاد بوجود روابط أجنبية".