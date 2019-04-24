كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس العسكري السوداني: أبواب التفاوض مفتوحة حول رؤية "الحرية والتغيير" التي قدمتها لنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان أن أبواب التواصل والتفاوض مفتوحة حول رؤية قوى الحرية والتغيير التي قدمتها للمجلس.

وكان القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير صديق يوسف، التي تقود الاعتصام بالقيادة العامة للجيش، قد أعلن أنها ستقبل دعوة المجلس العسكري الانتقالي مساء اليوم الأربعاء، لافتا إلى أن الدعوة لم تصلهم رسميا حتى الآن.

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وقال يوسف، اليوم الأربعاء، تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "سنقبل طبعا دعوة المجلس العسكري الانتقالي مساء اليوم الأربعاء"، مضيفا: "وكان أمر تعليقنا التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي واضحا منذ البدء، حيث أعلنا أننا لن نتفاوض مع رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري الانتقالي، الفريق عمر زين العابدين".

وتابع: "سمعت أنباء اليوم أن المجلس العسكري الانتقالي قد أقال كل من الفريق عمر زين العابدين والفريق جلال الدين الشيخ والفريق الطيب بابكر".

وأشار يوسف: "حتى الآن لم تصلنا الدعوة رسميا لكن إذا جاءت الدعوة سنقبلها بالطبع".