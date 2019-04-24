المغاربة ثاني أكبر الجنسيات المسجلة بالضمان الاجتماعي الإسباني عام 2019

وديان آيت الكتاوي- صحافية متدربة

احتل المغاربة الرتبة الثانية ضمن لائحة الأجانب الأكثر ارتباطا بالضمان الاجتماعي الإسباني في الربع الأول من عام 2019، وذلك حسب ما أوضحت وزارة العمل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية، أمس الثلاثاء، عن العدد الإجمالي للأجانب المنتسبين إلى نظام الضمان الاجتماعي في البلاد.

وجاء المغاربة كثاني أكبر مجتمع أجنبي تابع للضمان الاجتماعي الإسباني، برقم 259893 موظفا مغربيا، أواخر شهر مارس الماضي، فيما مجموعه أكثر من مليوني موظف أجنبي.

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وأتت رومانيا الأولى بـ347.033 موظفا، وحلت إيطاليا في المرتبة الثالة بـ 115.771 موظفا، متبوعة بالصين بـ104.183 موظفا، ثم الإكوادور 72.025موظفا، بعدها المملكة المتحدة 67.880 موظفا، وكولومبيا بـ 65.234 موظفا، فيما بعدها بلغاريا بـ61.887 موظفا، وأخيرا البرتغال بـ 53400 موظف، تابعين للضمان الاجتماعي الإسباني.

وأشارت وزارة العمل والهجرة والضمان الاجتماعي إلى أنه في شهر واحد فقط، سجل عدد الشركات الأجنبية، التابعة للضمان الاجتماعي الإسباني 41677 عاملا آخر.

وأضافت الوزارة ذاتها أنه في شهر مارس، كان العدد 1.139.804 عامل أجنبي من الرجال، و887.153 من النساء، بما مجموعه مليوني موظف أجنبي تابع للضمان الاجتماعي الإسباني.