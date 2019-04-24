الأمم المتحدة: الإعدامات في السعودية "صادمة ومقيتة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إن الإعدام الجماعي الذي نفذته المملكة العربية السعودية بحق 37 رجلاً، بينهم ثلاثة وصفوا بأنهم قصر، "بالصادم" و"المقيت".
وصرّح مكتب ميشيل باشليه اليوم الأربعاء أن عمليات قطع الرؤوس في ست مدن في أنحاء السعودية نُفذت أمس الثلاثاء على الرغم من التحذيرات المتكررة من مسؤولين حقوقيين بشأن عدم مراعاة القواعد القانونية.
ويذكر أن غالبية الذين نفذ بحقهم الإعدام ينتمون إلى الأقلية الشيعية والذين أدينوا بارتكاب "جرائم إرهابية"، وإحدى عمليات الإعدام كانت عن طريق صلب أحد المدانين.
وعلّقت باشليه أنه "من المثير للاستنكار بشكل خاص تنفيذ حكم الإعدام في ثلاثة كانوا قصر وقت صدور الحكم عليهم".
وطالبت باشليه السعودية على مراجعة تشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب، والحظر الصريح لعقوبة الإعدام للقصر ووقف عمليات الإعدام التي لم تنفذ بعد.
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