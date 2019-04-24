شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن : سنرد على أي تهديد في مضيق هرمز والان نبدء بالتفاصيل

قال المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية العقيد إيرل براون، اليوم بأن مياه مضيق هرمز في الخليج العربي "دولية بامتياز، وأن أي تهديد بغلقه سيؤثر على مسار الملاحة التجارية الدولية وليس فقط الإقليمية".

وأضاف براون في حديث مع الصحافيين بوزارة الدفاع اليوم، أن الولايات المتحدة وحلفاءها ملتزمون بحماية حرية الملاحة البحرية ومسار القنوات التجارية العالمية في المنطقة، وبالتالي فإن "لدى القوات الأمريكية وشركائها الجاهزية المطلوبة للرد على أي عمل عدائي".