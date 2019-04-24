شكرا لقرائتكم خبر عن «العسكري السوداني» : أبواب الحوار مفتوحة حول رؤية قوى الحرية والتغيير والان نبدء بالتفاصيل

قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن أبواب الحوار مفتوحة حول رؤية قوى الحرية والتغيير التي قدمتها للمجلس.

وجددت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان جددت فيه مطالبتها بنقل السلطة إلى إدارة مدنية كاملة، وهددت بمسيرات مليونية وإضراب شامل، في حال عدم استجابة المجلس العسكري الانتقالي لمطالبهم.

وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير في مؤتمر صحفي عقدته قوى إعلان الحرية والتغيير بالخرطوم اليوم الأربعاء، إن ما تبقى بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير وتشكيل المجلس العسكري هو تسليم السلطة إلى المدنيين.