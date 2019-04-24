شكرا لقرائتكم خبر عن مخاطر تهدد الحياة .. احذر تعرض طفلك للشاشات الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم ، إنه لا يجب السماح للصغار دون عامين مشاهدة الشاشات الرقمية على الإطلاق، وذلك في إطار توجيهات تهدف إلى الوقاية من الأمراض في حياتهم لاحقا.

ونشرت المنظمة في مقرها بمدينة جنيف السويسرية اليوم، أولى توصياتها بشأن حركة الأطفال دون الخامسة، ونومهم ومشاهدتهم لبرامج التلفزيون أو أي محتوى على شبكة الإنترنت.

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وجاء في التوصيات: "تم تحديد انعدام النشاط البدني كعامل خطورة رئيسي للوفيات في أنحاء العالم، وكمساهم في زيادة الوزن والبدانة."

ووفقا للتوصيات، يتعين على المواليد أن يكونوا في حالة نشاط بدني حوالي 30 دقيقة يوميا، تزداد إلى ثلاث ساعات بعد مضي العام الأول.

كما يجب أن يقتصر الجلوس ومشاهدة برامج التلفزيون أو أي محتوى على أجهزة المحمول، على ساعة واحدة يوميا في الفترة بين عامين وأربعة أعوام.