شكرا لقرائتكم خبر عن هل أحرق عقب سيجارة كاتدرائية نوتردام؟ والان نبدء بالتفاصيل

أقرت اليوم الشركة التي كانت مسؤولة عن نصب سقالات عند كاتدرائية نوتردام قبل اندلاع الحريق بأن بعض عمالها دخنوا في الموقع، ولكنها قالت إن هذا لم يكن السبب وراء اندلاع الحريق.

وذكرت صحيفة "لو كانار أونشيني" الساخرة في وقت سابق أن العاملين كانوا قد قالوا للشرطة إنهم خرقوا حظر التدخين، رغم أن الصحيفة أفادت بأن المحققين يعتقدون أن ماسا كهربائيا هو السبب الأرجح للحريق الذي دمر سقف الكاتدرائية.

وقال متحدث باسم شركة "لو براس فرير" للسقالات والتسقيف: "لا نعتقد أن عقب سيجارة أضرم النار في نوتردام".