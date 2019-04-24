الليرة التركية تبلغ أدنى مستوياتها مقابل الدولار في 6 أشهر

بلغت الليرة التركية أدنى مستوياتها مقابل الدولار، منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون المخاطر النابعة من الاعتراضات على نتائج الانتخابات في إسطنبول وتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة.

وتحول اهتمام السوق إلى اجتماع البنك المركزي التركي المقرر يوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير عند 24 في المائة. بحسب وكالة "رويترز".

وتراجعت قيمة الليرة إلى 5.8792 من سعر الإغلاق السابق البالغ 5.83، ليصل انخفاض العملة إلى 10 في المائة منذ بداية العام. وهذا أدنى مستوى لليرة منذ 15 أكتوبر الماضي، باستثناء «انهيار خاطف» وجيز شهدته العملة في يناير (كانون الثاني) الماضي.