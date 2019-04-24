موسكو: 20 ألف متطرف يتسللون إلى أوروبا سنويا

الخليج 365/ بغدادأعلن مسؤول في الاستخبارات العسكرية الروسية، الاربعاء، أن حوالي 20 ألف متطرف يدخلون الدول الأوروبية سنويا بذريعة طلب اللجوء.

وفي كلمة أثناء مؤتمر موسكو للأمن الدولي، اليوم الأربعاء، قال ممثل إدارة الاستخبارات العامة لدى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، اللواء سيرغي كوفاليوف: "بحسب معلوماتنا هناك نحو 20 ألف متطرف يتسللون إلى أوروبا سنويا في صورة طالبي لجوء".



وتابع "إلا أن هناك من يسعون لنشر أفكار التطرف وتجنيد منفذي هجمات والبحث عن ميسورين لتقديم مساعدات مالية للناشطين".

وأشار كوفاليوف إلى أن "تحديد هوية الإرهابيين المحتملين يمثل مهمة عصيبة حتى بالنسبة للكوادر الأمنية المحترفة، وذلك لأن الكثير من المهاجرين يدّعون فقدان أوراقهم الثبوتية".

