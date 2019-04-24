مؤتمر موسكو للأمن.. الجيش الليبي يطالب برفع حظر تسليحه

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر
شارك خيري التميمي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، الأربعاء، في مؤتمر موسكو للأمن الدولي الذي ينظمه الجيش الروسي.
وطالب التميمي خلال مشاركته في المؤتمر الذي يعقد في العاصمة الروسية، بضرورة رفع حظر السلاح المفروض على الجيش الليبي الذي يخوض معارك عنيفة ضد المليشيات الإرهابية.
ويخوض الجيش الوطني الليبي معركة شرسة تحمل اسم "طوفان الكرامة" منذ مطلع أبريل/نيسان الجاري ضد المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس.
ومنذ انطلاق العملية العسكرية، أحرز الجيش الليبي تقدما سريعا في المواجهات مع هذه المليشيات المسلحة غربي البلاد، وتمت السيطرة على 8 محاور في العاصمة بينها "صلاح الدين" و"طريق المطار" و"الكريمية".
وتأتي تلك العملية إثر عمليات أخرى مشابهة أطلقها منذ عام 2014 لتطهير مدن بنغازي ثم درنة والهلال النفطي (شرق) ثم الجنوب الليبي من جميع التشكيلات المتطرفة والمسلحة خارج نطاق القانون.
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