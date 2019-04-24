الجيش يفكك عبوة ناسفة في العاصمة السريلانكية

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انفجار في سريلانكا - أرشيفية
نفذت قوات الجيش في سريلانكا «تفجيرا تحت السيطرة»، لتفكيك عبوة ناسفة قرب صالة سينما سافوي في العاصمة كولومبو، دون وقوع إصابات. وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، فإن العبوة الناسفة كانت محمولة على دراجة نارية، فيما وقع الانفجار قرب قاعة سافوي السينمائية. ولا تزال سريلانكا تعيش على وقع هجمات دامية أودت بحياة المئات، الأحد، في كولومبو ومناطق أخرى قريبة. ونقل مراسل «سكاي نيوز عربية» عن المتحدث باسم الشرطة قوله إنه تم توقيف 18 شخصا مشتبه في تورطهم بالتفجيرات التي وقعت في ساعة مبكرة من صباح الأحد، خلال قداس عيد القيامة، ومع ازدحام الفنادق وقت الإفطار.
كما أفادت الشرطة السريلانكية بارتفاع ضحايا التفجيرات التي استهدفت فنادق وكنائس في العاصمة كولومبو وضواحيها يوم الأحد إلى 359 قتيلا ومئات الجرحى.وبحسب موقع «روسيا اليوم»، قال المتحدث باسم الشرطة، روان جونسايكر، اليوم الأربعاء، في بيان: «ارتفعت حصيلة القتلى في هجمات عيد الفصح التي استهدفت كنائس وفنادق
كما أفادت الشرطة السريلانكية بارتفاع ضحايا التفجيرات التي استهدفت فنادق وكنائس في العاصمة كولومبو وضواحيها يوم الأحد إلى 359 قتيلا ومئات الجرحى.
وبحسب موقع «روسيا اليوم»، قال المتحدث باسم الشرطة، روان جونسايكر، اليوم الأربعاء، في بيان: «ارتفعت حصيلة القتلى في هجمات عيد الفصح التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا إلى 359».
وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن التفجيرات، وقال إنها نفذت من قبل سبعة مهاجمين.
من جهتها، أفادت السلطات أمس بأن جماعتين متشددتين سريلانكيتين، هما جماعة «التوحيد الوطني» وجمعية «ملة إبراهيم»، مسؤولتان عن التفجيرات.
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