انت الان تتابع الجيش يفكك عبوة ناسفة في العاصمة السريلانكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انفجار في سريلانكا - أرشيفية

نفذت قوات الجيش في سريلانكا «تفجيرا تحت السيطرة»، لتفكيك عبوة ناسفة قرب صالة سينما سافوي في العاصمة كولومبو، دون وقوع إصابات. وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، فإن العبوة الناسفة كانت محمولة على دراجة نارية، فيما وقع الانفجار قرب قاعة سافوي السينمائية. ولا تزال سريلانكا تعيش على وقع هجمات دامية أودت بحياة المئات، الأحد، في كولومبو ومناطق أخرى قريبة. ونقل مراسل «سكاي نيوز عربية» عن المتحدث باسم الشرطة قوله إنه تم توقيف 18 شخصا مشتبه في تورطهم بالتفجيرات التي وقعت في ساعة مبكرة من صباح الأحد، خلال قداس عيد القيامة، ومع ازدحام الفنادق وقت الإفطار.

كما أفادت الشرطة السريلانكية بارتفاع ضحايا التفجيرات التي استهدفت فنادق وكنائس في العاصمة كولومبو وضواحيها يوم الأحد إلى 359 قتيلا ومئات الجرحى.وبحسب موقع «روسيا اليوم»، قال المتحدث باسم الشرطة، روان جونسايكر، اليوم الأربعاء، في بيان: «ارتفعت حصيلة القتلى في هجمات عيد الفصح التي استهدفت كنائس وفنادق