شكرا لقرائتكم مسؤولون تنفيذيون عالميون يحضرون مؤتمر القطاع المالي بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت اللجنة المنظمة للدورة الأولى من مؤتمر #القطاع_المالي في الرياض، أن المؤتمر الذي يعقد ليومين بحضور أكثر من 3 آلاف مشارك سعودي ودولي سيناقش محاور مهمة في تطوير القطاع المالي، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، وسيتخلله معرض وعدد من الفعاليات المصاحبة.

ويشارك في المؤتمر الذي انطلقت فعالياته في فندق #الريتز_كارلتون بمدينة الرياض الأربعاء والخميس 24 و25 أبريل 2019 أهم الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الكبرى في مجال تطوير ودعم القطاع المالي، لاستعراض الجهود المبذولة في تطوير القطاع والخطط المستقبلية، وعرض أحدث الابتكارات والمنتجات المالية والتأمينية لدى المؤسسات والبنوك السعودية، ومشاركة آخر التطورات والحلول المبتكرة في مجال التقنية المالية، والتعريف بـ"برنامج تطوير القطاع المالي" ومبادراته وبرامجه، كأحد برامج الرؤية الـ13 الإستراتيجية.

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وسيشهد حفل افتتاح المؤتمر الذي يُتوقع أن يستقطب أكثر من 3000 مشارك، وحضور عدد من الوزراء، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والمختصين بالقطاع المالي.

كما سيشهد المؤتمر مشاركة شخصيات دولية مهمة، ومنهم من السعودية: وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الإسكان ماجد الحقيل، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ووزير النقل الدكتور نبيل العامودي، ورئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السلطان، ومحافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز.

وعلى المستوى الاقليمي والدولي، يشارك في الدورة الأولى من المؤتمر: وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، والرئيس التنفيذي لشركة "مان جروب" لوك إليس، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بارينغز توم فينك، والرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، والرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات العربية المتحدة الدكتور عبيد الزعابي، ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، والرئيس التنفيذي لمجموعة "سوسيتيه جينيرال" فريديريك أوديا، والرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (سابك) يوسف البنيان، ورئيس مجلس إدارة "تداول" سارة السحيمي، وغيرهم من كبار المختصين والخبراء في القطاع المالي.