رئيسة وزراء اسكتلندا تدعو الى استفتاء ثان على الاستقلال قبل 2021

اسماء السيد - أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن الاربعاء أن حكومتها ستطرح "قريبا" مشروع قانون يهدف الى إجراء استفتاء على استقلال البلاد قبل العام 2021. وقالت ستورجن التي تترأس الحزب الوطني الاسكتلندي في البرلمان الاسكتلندي في أدنبره "سنطرح قريبا مشروع قانون يحدد القواعد لاجراء أي استفتاء راهنا أو مستقبلا"، آملة في تبني هذا المشروع قبل نهاية العام.

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