"الصحفيين" تدين الاعتداء على مصورالمصري اليوم وتتخذ 6 قرارات حاسمة

كتب: أحمد أبوعقيل

تلقى الوسط الصحفي والإعلامي بمزيج من الصدمة والاستياء وفي مقدمته مجلس نقابة الصحفيين بالاعتداء الغاشم الذي تعرض له الزميل المصور الصحفي بجريدة المصري اليوم عبدالرحمن جمال من اثنين من لاعبي فريق نادي الزمالك وطبيبه وأحد إدارييه وأحد عامليه، والذي وقع مساء أمس الثلاثاء أثناء تأديته لعمله في تغطية مباراة فريقي الزمالك وبيراميدز والأحداث التي تلتها.

وقد تابع نقيب الصحفيين ومجلس النقابة على مدار الساعة حالة الزميل عبدالرحمن جمال منذ الاعتداء عليه وتعرضه لإصابات عديدة وسرقة هاتفه المحمول الذي كان يستخدمه في القيام بعمله كمصور صحفي، مروراً بقيامه بتحرير محضر وتقديم بلاغ بقسم شرطة مدينة نصر أول فجر أمس، ثم إحالة البلاغ لنيابة مدينة نصر حيث حضر الزميل ومعه محامي النقابة وبعض من أعضاء مجلس النقابة وبمتابعة متواصلة من النقيب.

إزاء هذا، قرر مجلس النقابة ما يلي:

1 – الإدانة الكاملة لواقعة الاعتداء على الزميل عبدالرحمن، والإصرار على مواصلة كل الإجراءات القانونية، الجنائية والمدنية، حتى يتم توقيع الجزاء القانوني المستحق على المعتدين ورد الاعتبار للزميل المعتدى عليه.

2 – إلزام كل الإصدارات والمواقع الصحفية المصرية بعدم نشر أسماء وصور أي من المعتدين على الزميل المصور الصحفي، إلا في حالة ملاحقتهم أو اتهامهم قضائياً، وهم:

محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى فريق الزمالك.

محمد عبد الغني اللاعب بفريق الزمالك.

محمد عيد طبيب فريق الزمالك.

أحمد زاهر الإداري بفريق الزمالك.

مصطفى ميلا عامل الملابس بفريق الزمالك.

ويؤكد المجلس أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النقابية المنصوص عليها في قانون النقابة ولائحتها ضد أي عضو بالجمعية العمومية ينتهك قرار المجلس.

3 – دعوة الزملاء في نقابة الإعلاميين للانضمام للقرار السابق بمنع نشر أسماء وصور المعتدين في كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المصرية، تضامناً مع نقابة الصحفيين والزميل المعتدى عليه.

4 – يدعو مجلس النقابة كل الزملاء الصحفيين الأعضاء بنادي الزمالك إلى الامتناع عن دخول النادي، حتى تتم معاقبة المعتدين على زميلهم ورد الاعتبار إليه.

5 – تدعو نقابة الصحفيين مجلس إدارة اتحاد كرة القدم لاتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من تورط في الاعتداء على الزميل المصور الصحفي ومحاسبتهم، بما يضمن عدم تكرار هذا المشهد المسيء للرياضة المصرية، خاصة ونحن على أبواب استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي سيتابعها مئات الملايين حول العالم، وسيغطيها آلاف الصحفيين والإعلاميين من مختلف دول العالم.

6 – كما تدعو نقابة الصحفيين اللجنة الأوليمبية المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صورة الرياضة المصرية التي تتضرر كثيراً من مثل هذه الأفعال المشينة غير المسئولة التي لا تعبر عن مكانة مصر وريادتها.