"نواب بعلبك الهرمل" شكر حايك على نقل محولات الكهرباء من محطة بعلبك القديمة

توجه تكتل نواب ​بعلبك​ الهرمل بـ"الشكر لمدير عام شركة ​كهرباء لبنان​ ​كمال حايك​، على جهوده في الإسراع بنقل محولات ​الكهرباء​ من محطة بعلبك القديمة إلى كل من محطتي الهرمل و​بدنايل​".

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