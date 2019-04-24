تويني: الشعبان الأرمني والفلسطيني ثقل كبير على ضمير الانسانية جمعاء

اكد الوزير السابق نقولا تويني انه "لن تعود العدالة الانسانية مهما كثرت المؤتمرات والمواثيق طالما ان الشعب الأرمني لن يستعيد حقوقه المشروعة وتتم محاسبة دولية عادلة لما تكبد هذا الشعب العظيم من قتل وابادة وتهجير".
اضاف تويني في بيان اليوم، "الشعب الأرمني والشعب الفلسطيني ثقل كبير على ضمير الانسانية جمعاء. العدالة يجب ان تسلك طريقها مهما طال الزمن فلن ننسى ولن نغفر قبل حلول الحق".
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