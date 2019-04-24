ريا الحسن: الحريري يقوم بأقصى الممكن لانهاء الموازنة بأقصر وقت ممكن

أكدت وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ في تصريج لها بعد لقائها البطريرك الماروني الكاريدنال ​مار بشارة بطرس الراعي​ في ​بكركي​ أنه "لا يمكن للاعلام أو أي شخص كان أن يحكم على أعمالي و يطلق علي اتهاماتت اعتبرها باطلة وانا لم أبدأ فعليا بالعمل، فليعطوني شهر أو شهرين وليحكموا علي بعدها".

ولفتت إلى أن "اولوياتي كثيرة في ​وزارة الداخلية​ وأريد أن أغيّر صورة وزارة الداخلية وبالنسبة لي الأهم ان اقرّب الوزارة الى المواطن لتخدمه وتسهّل حياته وأن لا تكون فقط صورة حفظ الامن والقوانين بل أن تكون في خدمة المواطن أيضا".

وأشارت إلى أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ يقوم بكل ما بوسعه لإنجاز ​الموازنة​ التقشفية بأسرع وقت ممكن وأتمنى ان نتعاون جميعا لإنهاء هذا الملف"، لافتةً إلى أن "هناك وعي عند جميع القوى السياسية في هذا الموضوع".