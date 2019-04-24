توقيف 3 سوريين في كوكبا لحيازتهم اقامات منتهية الصلاحية ورابع لدخوله خلسة

اوقفت دورية من ​شعبة المعلومات​ في بلدة ​كوكبا​ قضاء ​حاصبيا​ 3 سوريين على خلفية إقامات منتهية الصلاحية، وقيادة اثنين منهم دراجتين ناريتين دون أوراق ثبوتية.

واوقفت الشعبة ​سوريا​ رابعا على خلفية دخوله البلاد خلسة، وقد تم تسليمهم جميعا الى مخفر ​قوى الأمن الداخلي​ في حاصبيا بناء لاشارة ​القضاء​ المختص.