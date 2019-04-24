اوقفت دورية من شعبة المعلومات في بلدة كوكبا قضاء حاصبيا 3 سوريين على خلفية إقامات منتهية الصلاحية، وقيادة اثنين منهم دراجتين ناريتين دون أوراق ثبوتية.
واوقفت الشعبة سوريا رابعا على خلفية دخوله البلاد خلسة، وقد تم تسليمهم جميعا الى مخفر قوى الأمن الداخلي في حاصبيا بناء لاشارة القضاء المختص.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف 3 سوريين في كوكبا لحيازتهم اقامات منتهية الصلاحية ورابع لدخوله خلسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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