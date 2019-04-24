أعلن "حراك المتعاقدين" في بيان، ان "وفدا من الحراك، جال اليوم في وزارة التربية وعلى كل من عضو لجنة التربية النائب عبد الرحيم مراد ومسؤول المكتب التربوي في حركة "أمل" الدكتور علي مشيك. والتقى الوفد في وزارة التربية، لارا عبدالله ومستشار وزير التربية انور ضو وصونيا خوري. حيث تابع مع عبدالله وضو موضوع الدفعة الثانية لمستحقات المتعاقدين، اللذان أكدا أن التوجيهات لمديرية التعليم اعطيت للعمل على انجاز الجداول في أسرع وقت ممكن".
وفي ما خص أساتذة بعد الظهر ومستحقاتهم المالية، أكدت الأستاذة صونيا خوري أنها "تنتظر ارسال كل الجداول من المدارس، وستعمل على ارسال الجداول المدققة الى المصرف قريبا وليس لديهم اي مشكلة". ثم التقى الوفد مسؤول المكتب المركزي في حركة "أمل" الدكتور علي مشيك الذي أكد "ضرورة ان تكون رابطة التعليم الثانوي وحراك المتعاقدين جسما واحدا وان تحمل الرابطة هم المتعاقدين مقابل ان يكون الحراك على توافق وانسجام مع الرابطة".
ووضع منسق الحراك حمزة منصور جميع المسؤولين ب"مظالم ومآسي المتعاقدين"، مبينا "كل أشكال هذه المظالم من كل الجهات"، مؤكدا "ضرورة عمل الجميع لوقف هذه المظالم وانهاء وجودها، سواء بالتشريع القانوني او باعطاء الضمان الصحي وبدل النقل واحترام المتعاقد عند اعلان اي اضراب يطال الثانويات الرسمية".
كانت هذه تفاصيل خبر حراك المتعاقدين: لوقف المظالم بالتشريع واعطاء الضمان الصحي وبدل النقل واحترام المتعاقد عند اعلان اي اضراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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