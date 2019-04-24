عثمان استقبل مفتي بعلبك الهرمل وعرض معه الاوضاع

استقبل المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ بعد ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، مفتي ​بعلبك​ - ​الهرمل​ الشيخ ​خالد الصلح​ يرافقه مستشار ​دار الفتوى​ الحاج ​محمد ياسين​، في زيارة أشادوا فيها بدور مؤسسة قوى الأمن في ترسيخ الأمن والاستقرار على مختلف الأراضي اللبنانية. كما جرى عرض للأوضاع العامة في محافظة بعلبك / الهرمل.

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