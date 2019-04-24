وزارة السياحة: 66 ناجحا من 127 مشتركا بالاختبارات الثلاثة لإجازة "منقذي سباحة"

اصدرت ​وزارة السياحة​ بيانا جاء فيه ان "عملا بالتعميم رقم 3/2019 الصادر عن المدير العام للشؤون السياحية بتاريخ 16 آذار 2019، المتضمن تحديد مواعيد واماكن اقامة اختبارات الكفاءة لإجازة منقدي سباحة عن العام 2019، بالتعاون مع ​الصليب الاحمر اللبناني​ و​الدفاع المدني​ و​فوج اطفاء بيروت​ و​وزارة الصحة​،

وبعد إتمام الاختبار الاول بتاريخ 16 شباط 2019 في مسبح البروتيميليو، والاختبار الثاني في 16 آذار 2019 في مسبح ​الجامعة الاميركية​ في بيروت، اجري بتاريخ 20 نيسان 2019 الاختبار الثالث في مسبح موفنبيك، وقد بلغ اجمالي عدد الناجحين في الامتحانات العملية المذكورة 66 من اصل 127 مشتركا لتاريخه، علما ان الامتحان الرابع سوف يتم في مسبح الحمام العسكري- بيروت بتاريخ 18 ايار 2019، والامتحان الخامس في مسبح البورتيميليو جونيه بتاريخ 22 حزيران 2019.

وتذكر وزارة السياحة المشاركين الناجحين في امتحانات العام 2019 والذين لم يتسلموا شهاداتهم لغاية تاريخه بوجوب الحضور شخصيا الى وزارة السياحة، دائرة مراقبة المؤسسات والمشاريع السياحية لتسلمها خلال الدوام الرسمي اعتبارا من تاريخ 2 أيار 2019".