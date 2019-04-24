روكز: ماتت حضارات وشعوب وقضايا عديدة عبر الزمان ولم تمت قضية الشعب الأرمني

اشار النائب ​شامل روكز​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "ماتت حضارات وشعوب وقضايا عديدة عبر الزمان، ولم تمت قضية الشعب الأرمني الصامد الأبي الذي حارب ​العالم​ بلغته وحضارته وعنفوانه".

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