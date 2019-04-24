سفيرة أميركا بسيريلنكا: حجم وتعقيد التفجيرات يشيران لضلوع جماعة خارجية

لفتت ​السفيرة الأميركية​ لدى ​سريلانكا​ ألينا تبليتز إلى أن "حجم وتعقيد هجمات عيد القيامة التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا يوم الأحد الماضي يشيران إلى ضلوع جماعة خارجية مثل ​تنظيم داعش​ في الهجمات، بينما ارتفع عدد الضحايا إلى 359".

وأوضحت تبليتز للصحفيين في ​كولومبو​ أنه "إذا نظرتم إلى حجم الهجمات ومستوى تنسيقها ومدى تعقيدها فلن يكون التفكير في وجود صلات أجنبية أمرًا غير قابل للتصديق".

ويذكر أن مسؤولين في سريلانكا ألقوا باللوم على جماعتين إسلاميتين محليتين يشتبه في أن لهما صلات بالتنظيم. وبدأت ​تفاصيل​ تظهر عن مجموعة من تسعة انتحاريين تلقوا تعليمًا جيدًا وبينهم امرأة وينتمون لعائلات ثرية.

وكان تنظيم داعش قد أعلن مؤخرًا المسؤولية عن التفجيرات المنسقة من دون أن يقدم دليلًا على ذلك.