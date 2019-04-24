ظريف: مستعدون لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ "استعداد ​ايران​ لتبادل ​السجناء​ مع ​الولايات المتحدة​"، مشيرا إلى أن بإمكانه أخذ هذه المهمة على عاتقه، لافتاً إلى أنه "لنحاول القيام بالتبادل وأنا مستعد لفعل ذلك ولدي الصلاحيات الضرورية".

وأوضح ظريف أنه "أبلغ منذ 6 أشهر ممثلي إدارة الرئيس الأمريكي، ​دونالد ترامب​، بجاهزية إيران للعمل على وضع اتفاق حول موضوع تبادل السجناء، لكنه لم يتلق حتى الآن أي رد على هذا المقترح"، مشيراً إلى أن "كل هؤلاء الأشخاص محتجزون في السجون الأميركية، ونعتبر الاتهامات التي تم توجيهها إليهم باطلة، فيما تقول الولايات المتحدة إن اتهامات باطلة نسبت إلى المحتجزين في السجون الإيرانية".

ولفت إلى "اننا دعونا ألا نقوم بمناقشة هذا الأمر فلننفذ عملية التبادل. وأنا كوزير خارجية بإمكاني إنجاز هذه القضية الإنسانية".