كشفت وزارة النفط الفنزويلية أن "وزير النفط الفنزويلي مانويل كيفيدو أجرى مباحثات مع سفير سوريا لدى فنزويلا، تم خلالها مراجعة الخطط والفرص التجارية في مجال النفط بين البلدين".
ولم تقدم الوزارة مزيدًا من التفاصيل كذلك لم تكشف عن تاريخ الاجتماع، لكنها أرفقت كلامها على موقعها بصور من اللقاء.
ويذكر أن الاجتماع يأتي في وقت تمر فيه سوريا بأزمة بنزين حادة، سببتها العقوبات الغربية المفروضة على دمشق، حيث بات مشهد الطوابير أمام محطات الوقود أمرا معتادًا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة النفط الفنزويلية: نجري مباحثات مع سوريا في مجال النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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