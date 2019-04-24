الدفاع السعودية: التعاون مع روسيا مهمّ من أجل السلام في الشرق الأوسط

أعلن نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان آل سعود في اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، على هامش مؤتمر موسكو حول الأمن الدولي، أن "التعاون بين ​روسيا​ و​السعودية​ يسهم في الحفاظ على الأمن في الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن المملكة تعتزم مواصلة التعاون على جميع المستويات في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية".

وكانت روسيا والمملكة العربية السعودية قد بحثتا، مؤخرًا، آفاق تعزيز التعاون بينهما في مجال الطيران المدني، وبخاصة ما يتعلق بإنشاء مؤسسة مشتركة لصناعة الطائرات. وجرت المباحثات أثناء لقاء عقده وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف ورئيس الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.