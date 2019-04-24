الدفاع الروسية: سوريا ستؤجل التجنيد في الجيش مدة سنة للاجئين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "الحكومة السورية تخطط لتمديد فترة تأجيل الاستدعاء العسكري مرتين للذكور السوريين اللاجئين العائدين إلى بلادهم"، مشيرةً إلى أن "تسهيل منح وثائق الهوية يتيح للمواطنين التوظف في العمل بعد مرور فترة وجيزة على عودتهم إلى الوطن، بينما يحصل الذكور بفضل تقديم تأجيل السوق العسكري على 6 أشهر لترتيب الحياة الكريمة لعائلاتهم".
ولفتت إلى أن "الحكومة السورية تنوي في أقرب وقت تمديد فترة تأجيل السوق العسكري للمواطنين العائدين بمرتين أي حتى عام واحد".
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