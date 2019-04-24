إدانة بريطاني بحوزته مواد تستخدم في صنع قنابل في كينيا

تمّت إدانة بريطاني متهم بالمساعدة في التخطيط لهجمات إرهابية في ​كينيا​ بحوزته مواد تستخدم في صنع القنابل لكن المحكمة برأته من التآمر لارتكاب جناية.

وذكرت وكالة "رويترز" أن المتهم يدعى "جيرمين جرانت وهو من شرق لندن محتجز منذ اعتقاله عام 2011".

وأشارت الوكالة إلى أن "كبير ​القضاة​ إيفانز ماكوري أوضح أنه تم العثور على مواد كيماوية ووحدة ذاكرة كمبيوتر تحتوي على تعليمات لصنع القنابل في الشقة، لكن الادعاء لم يتمكن من إثبات تهمة التآمر لارتكاب جناية"، لافتة إلى أن "جرانت ابتسم عند قراءة الحكم في المحكمة بمدينة ​مومباسا​ الساحلية الكينية حيث قال ممثلو الادعاء إنه خطط لشن حملة تفجيرات على فنادق يقصدها السياح الأجانب. وينفي جرانت كل التهم المنسوبة إليه".

ومن المقرر إعلان الحكم في التاسع من أيار، وكان محامي جرانت تشاتشا مويتا قد أكّد أنه يعتزم استئناف الحكم.