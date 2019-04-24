تمّت إدانة بريطاني متهم بالمساعدة في التخطيط لهجمات إرهابية في كينيا بحوزته مواد تستخدم في صنع القنابل لكن المحكمة برأته من التآمر لارتكاب جناية.
وذكرت وكالة "رويترز" أن المتهم يدعى "جيرمين جرانت وهو من شرق لندن محتجز منذ اعتقاله عام 2011".
وأشارت الوكالة إلى أن "كبير القضاة إيفانز ماكوري أوضح أنه تم العثور على مواد كيماوية ووحدة ذاكرة كمبيوتر تحتوي على تعليمات لصنع القنابل في الشقة، لكن الادعاء لم يتمكن من إثبات تهمة التآمر لارتكاب جناية"، لافتة إلى أن "جرانت ابتسم عند قراءة الحكم في المحكمة بمدينة مومباسا الساحلية الكينية حيث قال ممثلو الادعاء إنه خطط لشن حملة تفجيرات على فنادق يقصدها السياح الأجانب. وينفي جرانت كل التهم المنسوبة إليه".
ومن المقرر إعلان الحكم في التاسع من أيار، وكان محامي جرانت تشاتشا مويتا قد أكّد أنه يعتزم استئناف الحكم.
كانت هذه تفاصيل خبر إدانة بريطاني بحوزته مواد تستخدم في صنع قنابل في كينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.