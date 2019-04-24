المجلس الانتقالي السوداني يدعو قوى الحرية والتغيير لاجتماع مساء اليوم

دعا المجلس الانتقالي ​السودان​ي قوى الحرية والتغيير لاجتماع مساء اليوم في ​القصر الجمهوري​. وكانت قد طالبت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان يوم الاحد الماضي، ​المجلس العسكري​ الانتقالي السوداني بالتسليم الفوري للسلطة ل​حكومة​ مدنية انتقالية، مشيرةً إلى أن "اللجنة السياسية بالمجلس العسكري تقف ضد وصول الثورة لغاياتها وأهدافها".

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