مسؤول امني ايراني: اعتقال 60 عنصرا على صلة بزمرة "خلق" الارهابية

اعلن مدير دائرة الامن في محافظة ​اذربيجان​ الشرقية قدرت الله ديالمة عن "اعتقال 60 عنصرا على صلة بزمرة "خلق" الارهابية خلال العام الماضي"، معتبراً أن "دور اجهزة الاستخبارات للدول الاجنبية احد التحديات والتهديدات الرئيسية للبلاد"، مشيراً إلى أن "جمع المعلومات من جميع قطاعات بلد معين واختراق المجالات المختلفة من ضمن ادوار اجهزة الاستخبارات الاجنبية هذه".

ولفت إلى أن "اجهزة الاستخبارات الاجنبية تستغل الجماعات المعادية المتواجدة خارج البلاد ومنها المنافقين وانصار الملكية والتيارات اليسارية والانفصاليين وتقوم بمتابعة اهدافها عبر ادارة وتوجيه هذه الجماعات في القضايا المحلية والوطنية والدولية"، مشيراً إلى أن "المثلث المقيت، ​اميركا​ والغرب والصهاينة، ياخذ على عاتقه عقد الملتقيات والتنسيق والتدريب لهذه التيارات المعادية والتي تتولى ​السعودية​ تمويلها".