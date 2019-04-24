المجلس العسكري: أبواب التفاوض مفتوحة حول رؤية الحرية والتغيير

أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان أن "أبواب التواصل والتفاوض مفتوحة حول رؤية قوى الحرية والتغيير التي قدمتها للمجلس"، مشيرًا إلى أنه "يعول على مخرجات الاجتماع الذي تمت الدعوة لانعقاده مساء اليوم مع قوى إعلان الحرية والتغيير".
وكان صديق يوسف القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الاعتصام بالقيادة العامة للجيش، قد أعلن أنها "ستقبل دعوة المجلس العسكري الانتقالي مساء اليوم الأربعاء، لافتًا إلى أن الدعوة لم تصلهم رسميًا حتى الآن"، مشيرًا إلى أن" أمر تعليقنا التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي كان واضحًا منذ البدء، حيث أعلنا أننا لن نتفاوض مع رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري الانتقالي، الفريق عمر زين العابدين".
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