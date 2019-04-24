قوات صنعاء تعلن انتزاع 360 كم من محافظة الضالع خلال 48 ساعة

أعلن المتحدث باسم قوات ​صنعاء​ يحيى سريع أنهم "تمكنوا مع ​اللجان الشعبية​ ووحدات متخصصة من ​الجيش​ من تطهير وتأمين مديرية الحشا في محافظة الضالع بالكامل في عملية عسكرية هجومية واسعة استمرت 48 ساعة وبمساحة إجمالية تقدر بـ360 كم مربع وتشمل أكثر من مئة وأربعة وعشرين 124 موقعا عسكريا وعشرات القرى".

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