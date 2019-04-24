بوتين: لا رغبة لدينا في خلق أي مشاكل للسلطة الجديدة في أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​ أن "​روسيا​ لا تسعى لخلق مشاكل للقيادة الأوكرانية ​الجديدة​"، مشددا على "ضرورة حل قضية منح المواطنة للروس المقيمين في ​دونيتسك ولوغانسك​".

ولفت إلى أنه "لا رغبة لدينا في خلق أي مشاكل للسلطة الجديدة في ​أوكرانيا​. لكن لا يمكننا التسامح مع حرمان الناس المقيمين في أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من كل الحقوق المدنية، وهذا الوضع تجاوز لكل الحدود من حيث مسألة حقوق الإنسان"، موضحاً أن "المقيمين في هاتين المنطقتين لا يمكنهم التنقل بصورة طبيعية، ولا يستطيعون القيام بأبسط حقوقهم ومستلزماتهم".

وبين أنه "أما قضية الحصول على المواطنة، فإنني من أنصار فكرة تسهيل هذه الإجراءات لأقصى درجة ممكنة، لكن لا يمكننا التعامل باهتمام ضروري مع متطلبات ​الأمن​ وبعض القضايا الأخرى"، معتبراً أن "هذا الأمر من المجدي القيام به انطلاقا من الدوافع الأخلاقية والسياسية وحتى الاقتصادية، لكن ينبغي القيام به بحذر بالغ".