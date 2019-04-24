فيديو: حسام أديب
قصة مثيرة جدا تعيشها عائلة مغربي، قضت الجزائر بسجنه 12 سنة بتهمة التجسس، بعدما تم تفتيش هاتفه المحمول، والعثور على أرقام عدد من المسؤولين المغاربة، على رأسهم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ومصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
عباس الزاراري، شقيق عبد الصمد، البالغ من العمر 42 سنة، حكى في فيديو مصور مع “اليوم24” تفاصيل اعتقال شقيقه، الذي يعاني اضطرابات عقلية، ويتناول دواء للمرضى النفسانيين، عندما كان يصور لقطات من مباراة لفريق محلي.
وتمت، في منتصف الشهر الجاري، تبرئة المغربي من تهمة التجسس، لكنه أدين بإجراء مخابرات مع عاملات دولة أجنبية، من شأنها الإضرار بالمركز الدبلوماسي للجزائر، وتم تخفيض العقوبة السجنية إلى 10 سنوات مع منعه 10 سنوات من دخول الأراضي الجزائرية.
وطالب شقيق المعتقل، عبد الصمد الزاراري، بتدخل ملكي من أجل الإفراج عن ابنه، مؤكدا أنه ضحية، ولا علاقة له بالتجسس، أو أي شيء.
كانت هذه تفاصيل خبر مثير.. قصة مغربي سجنته الجزائر لـ12 سنة بسبب رقم العثماني وصورة مع الخلفي !! -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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