السعودية تحقق أول فائض في ميزانيتها منذ عام 2014

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إن ميزانية بلاده خلال الربع الأول من عام 2019، سجلت أول فائض لها، منذ عام 2014.
وأضاف الجدعان في كلمته، خلال افتتاح مؤتمر تطوير القطاع المالي في الرياض، أن الميزانية حققت فائضا قيمته 27.8 مليار ريال (7.4 مليارات دولار) في الربع الأول 2019.
وقال الوزير نفسه إن الإيرادات نمت في الربع الأول بنسبة 48 في المائة إلى 245.4 مليار ريال (65.4 مليار دولار)، بينما ارتفعت المصروفات بنسبة 8 في المائة إلى 217.6 مليار ريال (58 مليار دولار).
وسجلت السعودية – أكبر مصدّر للنفط في العالم – عجزا خلال السنوات الأربع الماضية، في ظل تراجع أسعار النفط عن مستوياتها، منتصف عام 2014.
وكانت السعودية قد أعلنت أضخم موازنة في تاريخها لعام 2019، بإنفاق 295 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ260 مليار دولار، متوقعةً عجزا قيمته 35 مليار دولار.
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