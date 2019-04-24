وفاة مؤسس جبهة الإنقاذ الجزائرية عباسي مدني

أعلنت وسائل إعلام جزائرية وفاة عباسي مدني، مؤسس الجبهة الاسلامية للانقاذ، اليوم الأربعاء، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.

وولد عباس مدني أحد أبرز قادة الإسلاميين في الجزائر 1931 بمدينة سيدي عقبة في بسكرة، حيث حصل على الإجازة في الفلسفة ثم الدكتوراه الدرجة الثالثة في التربية المقارنة.

وما بين 1975 و1978 درس مدني في العاصمة البريطانية حيث حاز دكتوراه الدولة في مادة التربية، وفي أكتوبر 1988 أعلن عن تأسيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ رفقة علي بلحاج والهاشمي سحنوني.

وفي يوليوز 1992 حكمت عليه المحكمة العسكرية في البليدة بالسجن 12 سنة بعد إدانته بالمساس بأمن الدولة، ليستمر في سجنه إلى غاية سنة 1997 حيث أطلق سراحه لأسباب صحية لكن بقي تحت الإقامة الجبرية حتى انقضاء مدة سجنه سنة 2004، ليغادر بعدها إلى قطر إلى غاية وفاته اليوم الاربعاء.