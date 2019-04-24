التحقيقات في حريق “نوتردام” تكشف وجود أعقاب سجائر وانتهاك عمال الكاتيدرائية لحظر التدخين

كشفت وسائل إعلام فرنسية معطيات جديدة بشأن التحقيق الجاري بخصوص الحريق، الذي تعرضت له كاتدرائية “نوتردام”، قبل أيام، وكذا جوانب التقصير من طرف السلطات في التعامل معه.

وأبرزت صحيفة “لوكانار أونشيني” المحلية، اليوم الأربعاء، عددا من “الثغرات” أدت إلى تفاقم الحريق، الذي شب في الكاتدرائية الشهيرة في باريس، في 15 من أبريل الجاري.

وبحسب الصحيفة الأسبوعية، التي أشارت إلى “فضائح” متعلقة بالواقعة، فإن رجال الإطفاء لم يتلقوا بلاغا، إلا بعد 35 دقيقة من صدور إنذار الحريق من نظام الأمان الخاص بالكاتدرائية، أي أن مدة الدقائق العشرين، التي جرى الحديث عنها بشكل رسمي، ليست صحيحة.

وأضاف المصدر ذاته أن عددا من العاملين في المعلمة التاريخية، التي كانت تشهد عملية ترميم كبيرة، أقروا، خلال التحقيقات، بأنهم كانوا يدخنون أحيانا فوق العوارض الحديدية، وهو أمر محظور بشكل صارم في المكان.

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وأوردت الصحيفة أن المحققين، الذين جمعوا أدلة من الكاتدرائية، التي صمدت عدة قرون، عثروا على 7 أعقاب سجائر، لكن التقصير لم يقف عند هذا الحد، بل أوضح مسؤولون في كاتدرائية “نوتردام”، دون ذكر أسمائهم، أن عددا من الكابلات الكهربائية كانت موجودة على أرضية الكنيسة، على الرغم من أن ذلك من شأنه أن يعزز فرص حدوث ماس كهربائي، قد يؤدي إلى حريق.

وأضاف المسؤولون أن “هذا الأمر غير مسموح به، بموجب الإجراءات المتبعة للحفاظ على سلامة واحدة من أبرز المعالم الدينية، والفنية في العالم”.

وخيم الحزن على فرنسا، الأسبوع الماضي، بسبب كارثة الحريق، التي ألحقت أضرارا بالغة بكاتدرائية “نوتردام” في باريس، فيما قدرت مصادر رسمية أن ترميم الكنيسة سيحتاج إلى نحو 5 سنوات.