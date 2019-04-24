في خطوة إنسانية.. الديفا سميرة سعيد تتبرع بـ8 مليون سنتيم لصالح دار للأطفال في طنجة

قررت الفنانة المغربية، سميرة سعيدة، التبرع بقيمة 8 مليون سنتيم لدار للأطفال في طنجة، وذلك على هامش إحيائها حفلا فنيا، يوم 27 أبريل الحالي، في قصر الأنوار في عاصمة البوغاز.

واختارت الديفا التبرع بمبلغ 8 مليون سنتيم من عائدات حفلها في مدينة طنجة، لفائدة أطفال الحضانة، وزيارتهم، في خطوة تبرز الجانب الإنساني للنجمة العربية.

وتصل أسعار تذاكر حفل سميرة سعيد، الذي تشارك فيه إلى جانبها الفنانة هدى سعد، إلى 1250 درهما، كما توجد تذاكر بسعر 900 و600 درهم.

وتختم الديفا جولتها في المغرب في منتج “مازاغان” في الجديدة في 30 أبريل الجاري، علما أن الافتتاح كان، يوم أمس الثلاثاء، في مدينة الدارالبيضاء، بمشاركة الفنانة لمياء الزايدي.