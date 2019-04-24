عاجل..”الكاف” يؤهل المنتخب المغربي الأولمبي بالقلم لمواصلة غمار المنافسات القارية

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، عشية اليوم الأربعاء، إقصاء منتخب الكونغو الديمقراطية الأولمبي وتأهيل الأولمبيين المغاربة إلى الدور المقبل من تصفيات كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة.

وحسب قناة الرياضية المغربية، فإن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد قدمت اعتراضاً إلى “الكاف”، بسبب إشراك اللاعب أرسين زولا كياكو الذي سبق له ان شارك في مباراة فريقه مازيمبيـ أمام شباب قسنطينة الجزائري وهو مسجل على أنه من مواليد 23 فبراير 1996.

في المقابل، ضمت المعلومات التي أدلى بها منتخب الكونغو الديمقراطي خلال التصفيات الأخيرة، تحمل تاريخاً مغايرا لذات اللاعب، ما دفع جامعة الكرة إلى تقديم دفوعاتها لتأهيل الأولمبيين بالقلم.

وكانت أحلام المنتخب الوطني الأولمبي قد تبخرت قبل شهر تقريباً، للمنافسة بأولمبياد طوكيو 2020، بعد فوز صغير أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، بهدف دون رد، في مباراة إياب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019، والأولمبياد، علما أن لقاء الذهاب بين الطرفين انتهى بهزيمة المغرب بهدفين نظيفين.