الاتحاد الإنجليزي: مدرب تشيلسي أساء التصرف في مواجهة بيرنلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، اتهاما لمدرب تشيلسي، ماوريتسيو ساري، بداعي سوء التصرف خلال التعادل 2-2 مع بيرنلي في الدوري الممتاز، يوم الإثنين الماضي.

وطرد الحكم كيفن فريند، مدرب تشيلسي، لدوره في شجار بين لاعبين على خط التماس قرب نهاية المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

ولم يحضر ساري المؤتمر الصحفي عقب المباراة وأرسل مساعده جيانفرانكو زولا بدلا منه.

وأبلغ زولا الصحفيين وقتها، أن ساري سعى لإبعاد لاعبيه عن الشجار لكن الحكم "أساء تفسير" نواياه، وأن مدرب تشيلسي تعرض لإساءة من ناحية مقعد بدلاء بيرنلي.

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وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان، اليوم، "تم توجيه اتهام لماوريتسيو ساري بسوء التصرف بعد أحداث وقعت في الدقيقة 94 من مباراة في الدوري الممتاز يوم الإثنين بين تشيلسي وبيرنلي".

وأضاف الاتحاد أن أمام ساري حتى الساعة 20:00 مساء يوم الجمعة للرد على الاتهام.