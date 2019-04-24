بلجيكا: الشرطة تداهم نادي أندرلخت واتحاد الكرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - داهمت الشرطة البلجيكية، اليوم الأربعاء، مقر نادي أندرلخت والاتحاد المحلي لكرة القدم، فيما له علاقة بتحقيق بشأن غسل أموال يشمل وكلاء وانتقالات لاعبين. وقالت متحدثة باسم النادي، ومقره بروكسل، لشبكة "في آر تي" التلفزيونية المحلية، إن أندرلخت يتعاون بشكل كامل مع التحقيق.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، أن الشرطة صادرت وثائق تتعلق بانتقالات اللاعبين من مقر الاتحاد.

وقال متحدث باسم المدعي العام "لدينا بعض الأسئلة بشأن الوكلاء الذين يتولون الانتقالات. المسألة تتعلق بغسل أموال".

وقالت شبكة "في آر تي" ووسائل إعلام محلية إن الشرطة تحقق في انتقالات جرت قبل تغيير ملكية أندرلخت في 2017، وداهمت مكتبا لوكيل لاعبين في العاصمة.

وقالت وسائل إعلام إن من بين الانتقالات التي ينظر فيها المحققون بيع المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش إلى نيوكاسل يونايتد في 2015.

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ولم يرد مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز على الفور على طلب للتعليق. ورفض المتحدث باسم المدعي العام الكشف عن تفاصيل ثلاث مداهمات جرت في بروكسل، خلال ساعات اليوم.

لكنه قال إنها لا ترتبط بتحقيق واسع النطاق في مزاعم تلاعب في نتائج واحتيال لطخت سمعة الدوري المحلي العام الماضي، بعد حصول المنتخب الوطني على المركز الثالث في كأس العالم.

وتأتي المداهمات في وقت سيئ لنادي أندرلخت بطل بلجيكا 2017 وأكثر أندية البلاد نجاحا. حيث تسبب تراجع أداء الفريق في ثورة عارمة من الجماهير ليعاقبه المسؤولون بخصم نقاط وتغريمه ماليا هذا الشهر، بعدما أدى شغب جماهيره إلى إلغاء مباراة على أرض غريمه ستاندار لييج.

وأقال النادي بعدها المدرب فريد روتن بعد 13 مباراة فقط في المنصب. وبات الفريق الآن على شفا الإخفاق في التأهل إلى مسابقة أوروبية الموسم المقبل لأول مرة في 55 عاما.