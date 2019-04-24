معرض "طُبع بالقدس" | القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: 30/ 04/ 2019

الزمان: 10:00

المكان: متحف التراث الفلسطيني، القدس

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ينظّم "متحف التراث الفلسطينيّ" معرضًا بعنوان "طُبع بالقدس"، في "متحف دار الطفل العربيّ للتراث الفلسطينيّ"، الّذي يستمرّ ثلاثة أشهر، ويأتي في سياق تعريف الجمهور بالجوانب المهمّة في التراث الفلسطينيّ، والّتي تخرج عن تعريفات التراث التقليديّة، المتضمّنة عرضًا للأدوات والملابس الشعبيّة فقط.

يعزّز المعرض الإنتاج الثقافيّ الفلسطينيّ الّذي يتعدّى المفاهيم التقليديّة، فالمعرض يقدّم جانبًا مهمًّا ومغيّبًا عن العروض المتْحفيّة الفلسطينيّة؛ من خلال تسليط الضوء على تاريخ طويل، وتراث غنيّ من الإنتاج الثقافيّ والمعرفيّ الفلسطينيّ؛ من خلال دور النشر والطباعة في فلسطين والقدس، ويبرز المعرض جوانب أخرى كأدوات الطباعة وموادّها، لمطبعة واحدة تمثّل دور الطباعة في القدس، كانت تعمل منذ ثلاثينات القرن العشرين في الفترة الانتدابيّة.

"طُبع بالقدس" هو المعرض المتغيّر الخامس، الّذي يُقام في المتحف منذ إعادة افتتاحه عام 2012.

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