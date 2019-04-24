معرض الفن الجرافيكي التربوي الهندسي السنوي | القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 29/ 04/ 2019 الزمان: 10:00 المكان: كليةالأمة، القدس Advertisements تنظم كلية الأمة في القدس معرضًا لإنتاجات طلبتها في تخصصات الهندسة، التصميم، وتربية الطفل. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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