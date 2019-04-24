معرض كتب لجمعية الثقافة العربية يجمع 5 مراكز أبحاث عربية وفلسطينية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تستعد جمعية الثقافة العربية لتنظيم معرض للكتب في مدينة حيفا في حزيران/ يونيو شهر 2019 في فضاءات المركز الثقافي العربي، وسيفتتح المعرض أبوابه أمام الجمهور يوم الخميس 13 حزيران/ يونيو ويستمر لمدة خمسة أيام حتى يوم الإثنين 17 حزيران وتتخلله نشاطات ثقافية وفكرية.

والأمر الذي يميّز معرض الكتب الذي تنظمه الجمعية هو جمعه لإصدرات خمسة مراكز أبحاث فلسطينية وعربية في مكان واحد ولأول مرّة في حيفا والداخل الفلسطيني، وهي: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة، "مدار"- المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليّة، "مدى الكرمل"- المركز العربي للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة و"مسارات"- المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات.

وسيضم المعرض مئات العناوين المتخصصة في مجالات عدّة: العلوم السياسيّة، علم الاجتماع، التاريخ، الفلسفة والفكر، الإعلام والدراسات الثقافيّة، العلاقات الدوليّة، القضية الفلسطينيّة، دراسات حول إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي، المذكرات، مجلات فكريّة وعلميّة محكّمة، وغيرها.

ويعتبر المعرض فرصة قيّمة لطلاب الجامعات لما يحويه من مراجع باللغة العربيّة تساعدهم في دراستهم وهي غير متوفرة في الجامعات الإسرائيليّة.

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ومن ضمن فعاليات معرض الكتاب، ستنظّم بشكل يوميّ ندوات لمناقشة كتب موجودة ضمن المعرض في ساعات المساء سيعلن عنها لاحقًا.

وأكدت جمعية الثقافة العربية أن هذا المعرض يأتي ضمن سلسلة نشاطاتها الثقافيّة لعام 2019، والتي تستهدف شرائح مجتمعية مختلفة، ويهدف المعرض إلى تعزيز مكانة الثقافة العربيّة وتوفير الكتب والإصدارات المهمة من العالم العربي وفي فلسطين للقراء والجمهور في الداخل الفلسطيني.

وأشارت الجمعية في هذه المناسبة إلى أنها على وشك إنهاء عملية الحصول على التراخيص اللازمة للشروع في ترميم المركز الثقافي العربي والذي تتوخّى أن يتحوّل على وجه السرعة إلى أحد معالم النشاط الحضاري للفلسطينيين في الداخل على كل المستويات.