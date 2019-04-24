مسار وادي المالحة القدس وفعاليات للاطفال في الطبيعة | القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: 28/ 04/ 2019
الزمان: 8:00
المكان: وادي المالحة
مسار قصير ويوم فعاليات في الطبيعة للصغار وأمهاتهم في عطلة الربيع، ينظمه #كزدر.
يتخلل البرنامج مسار استكشاف للأطفال في الطبيعة في وادي المالحة، إفطار صحي، فعاليات ترفيهيه موسيقى وفنون رياضة وحركة للأطفال وتعليم ركوب دراجات هوائية .
تفاصيل المسار والفئة المستهدفة
الأعمار: فوق 3-12 سنة.
طول المسار: 1.5-كلم تقريبًا.
مدة النشاط: 4 ساعات.
أماكن التجمع: بيت حنينا، مقابل ميلون، القدس، مصف ملعب الشيخ جراح.
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