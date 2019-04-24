مسار وادي المالحة القدس وفعاليات للاطفال في الطبيعة | القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: 28/ 04/ 2019

الزمان: 8:00

المكان: وادي المالحة



مسار قصير ويوم فعاليات في الطبيعة للصغار وأمهاتهم في عطلة الربيع، ينظمه #كزدر.

‎ يتخلل البرنامج مسار استكشاف للأطفال في الطبيعة في وادي المالحة، إفطار صحي، فعاليات ترفيهيه موسيقى وفنون رياضة وحركة للأطفال وتعليم ركوب دراجات هوائية .



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تفاصيل المسار والفئة المستهدفة

‎الأعمار: فوق 3-12 سنة.

‎طول المسار: 1.5-كلم تقريبًا.

‎مدة النشاط: 4 ساعات.

أماكن التجمع: ‎بيت حنينا، مقابل ميلون، ‎القدس، مصف ملعب الشيخ جراح.

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