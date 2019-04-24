ويكيبيديا: من يملك الكلمة وكيف نعمّمها؟ ورشة مع بكريّة مواسي | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: 30/ 04/ 2019

الزمان: 20:00

المكان: بار وجاليري فتوش

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تخصص بكرية مواسي هذا اللقاء لفض الغبار عن أسئلة متكررة وشائعة حول ويكيبيديا ومحتواها وإمكانيات المساهمة فيها. ستتطرق أيضًا إلى الجهات التي تدعمها، مع العلم أنها مشروع غير ربحي.

تعتبر ويكيبيديا أكثر الموسوعات قراءة وهي متوفرة بأكثر من 280 لغة، ولها المرتبة الخامسة في ترتيب المواقع الأكثر زيارة.

ستتطرق الورشة أيضًا إلى إحصائيات حول استخدامها باللغة العربية، عن الفروقات بين المجتمعات اللغوية المختلفة، وأبحاث حولها.

بكريّة مواسي، مترجمة، كاتبة، وناشطة في حقل الإنتاج الثقافي.

تركّز النشاطات التربوية والإرشادية باللغة العربية، في الفرع المحليّ لشبكة ويكيميديا.

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