إطلاق ألبوم حكايات الجاز الغجري | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 02/ 05/ 2019 الزمان: 20:00 المكان: المسرح البلدي، رام الله Advertisements حفل إطلاق ألبوم حكايات الجاز الغجري على خشبة مسرح بلدية رام الله. يضم الألبوم مجموعة من المقطوعات المتنوعة والمميزة بأسلوب الجاز والسوينغ، من تأليف سامر راشد، بمشاركة مجموعة من أفضل العازفين من الجولان، ورام الله والقدس. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.



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